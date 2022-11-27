Гакпо — о трансфере в январе: "Всякое возможно"

Вингер ПСВ и сборной Голландии Коди Гакпо отреагировал на усилившиеся спекуляции насчет своего будущего.

Согласно свежим слухам в прессе, расставшийся с Криштиану Роналду "Манчестер Юнайтед" не просто хочет купить Гакпо в январе, но и уже достиг "принципиальной договоренности" с лагерем Коди.



Также Гакпо сватают в "Ливерпуль". По слухам, ассистент главного тренера "красных" Пеп Лейндерс является большим поклонником своего соотечественника.



По словам 23-летнего Гакпо, "всякое возможно" в плане его трансфера в январе, однако прямо сейчас Коди сосредоточен на выступлении на ЧМ-2022, где он отметился уже двумя голами.



"Прямо сейчас я занят в голландской сборной. Посмотрим, что случится зимой. В футболе возможно всякое. Но сейчас я сосредоточен на Чемпионате Мира".



"Всегда приятно слышать такие вещи, но я лишь сосредоточен на сборной и на своей лучшей игре. Я не стесняюсь слухов. Но это командный вид спорта, и не нужно заострять внимание на ком-то одном. Я предпочитаю говорить о команде. Люди пишут приятные вещи, но я не слишком волнуюсь насчет этого".



"Я не удивлен. Я знаю, на что способен, но ты всегда хочешь подстегивать себя до предела. Я пока не достиг своего высшего уровня и все еще могу улучшить многие вещи", — цитирует Гакпо Goal.