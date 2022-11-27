Гринвуд повторно нарушил условия своего залога

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Мейсон Гринвуд повторно нарушил условия своего освобождения под залог.

Напомним, в данный момент Гринвуд дожидается назначенного на ноябрь 2023 суда по обвинениям в изнасиловании, избиении и попытках контролировать поведение своей бывшей девушки.



Мейсон был освобожден под залог лишь после ходатайства своих адвокатов, и 21-летнему англичанину настрого запретили напрямую или косвенно контактировать со своей жертвой, с которой он уже пытался связаться в октябре.



Как сообщает The Sun, сейчас Гринвуд повторно нарушил условия залога. С банковского счета Мейсона была оплачена покупка в интернет-магазине с доставкой на адрес его бывшей подружки.



Речь идет об одежде люксового бренда Luxe to Kill на сумму в 86 фунтов, причем известно, что заказ оставлял не Гринвуд. В данный момент этим инцидентом занимается полиция.