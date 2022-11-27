Гринвуд повторно нарушил условия своего залога
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Мейсон Гринвуд повторно нарушил условия своего освобождения под залог.
Напомним, в данный момент Гринвуд дожидается назначенного на ноябрь 2023 суда по обвинениям в изнасиловании, избиении и попытках контролировать поведение своей бывшей девушки.
Мейсон был освобожден под залог лишь после ходатайства своих адвокатов, и 21-летнему англичанину настрого запретили напрямую или косвенно контактировать со своей жертвой, с которой он уже пытался связаться в октябре.
Как сообщает The Sun, сейчас Гринвуд повторно нарушил условия залога. С банковского счета Мейсона была оплачена покупка в интернет-магазине с доставкой на адрес его бывшей подружки.
Речь идет об одежде люксового бренда Luxe to Kill на сумму в 86 фунтов, причем известно, что заказ оставлял не Гринвуд. В данный момент этим инцидентом занимается полиция.
27.11.2022 21:00
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Заебали нянчит с этим манком насильником
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Мля да з@ебал он уже, неужели его только решетка исправит уже.
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