Гринвуд повторно нарушил условия своего залога

Мейсон Гринвуд Нападающий "Манчестер Юнайтед" Мейсон Гринвуд повторно нарушил условия своего освобождения под залог.

Напомним, в данный момент Гринвуд дожидается назначенного на ноябрь 2023 суда по обвинениям в изнасиловании, избиении и попытках контролировать поведение своей бывшей девушки.

Мейсон был освобожден под залог лишь после ходатайства своих адвокатов, и 21-летнему англичанину настрого запретили напрямую или косвенно контактировать со своей жертвой, с которой он уже пытался связаться в октябре.

Как сообщает The Sun, сейчас Гринвуд повторно нарушил условия залога. С банковского счета Мейсона была оплачена покупка в интернет-магазине с доставкой на адрес его бывшей подружки.

Речь идет об одежде люксового бренда Luxe to Kill на сумму в 86 фунтов, причем известно, что заказ оставлял не Гринвуд. В данный момент этим инцидентом занимается полиция.


Метки Гринвуд, Манчестер Юнайтед, происшествия

Автор mihajlo   

Дата 27.11.2022 21:00

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  1. chr1s8rown 27.11.2022 21:27 # chr1s8rown
    Заебали нянчит с этим манком насильником

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  2. gunner-tdk 27.11.2022 21:13 # gunner-tdk
    Мля да з@ебал он уже, неужели его только решетка исправит уже.

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