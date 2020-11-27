Рэшфорд: "Было невероятно играть вместе с Роналду"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд признался, что благодарен за совместный опыт игры с Криштиану Роналду.

По возвращении с Чемпионата Мира в Катаре Рэшфорд уже не увидит Роналду в раздевалке — контракт Криштиану с "Юнайтед" был расторгнут по обоюдному согласию сторон.



Тем не менее, 25-летний англичанин признается, что всегда восхищался Роналду, а опыт игры вместе с "идолом" Криштиану ему многое дал.



"Играть вместе с ним — это был невероятный опыт, он один из моих идолов, и я всегда равнялся на него. Было невероятно играть вместе с ним, я многое почерпнул из этого и навсегда сохраню это".



"Конечно, мы хотим поблагодарить его за все то, что он сделал для "Манчестер Юнайтед", и пожелать ему всего наилучшего в остатке его карьеры", — цитирует Рэшфорда talkSPORT.