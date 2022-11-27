"Ливерпуль" готов совершить крупное приобретение в январе

"Ливерпуль" готов крупно потратиться в январе, несмотря на неопределенность, связанную с продажей клуба.

Как известно, владеющая "Ливерпулем" компания Fenway Sports Group публично подтвердила свою готовность продать клуб. Предполагается, что уже несколько инвесторов вступили в переговоры с нынешними хозяевами "красных".



Несмотря на это, FSG готова поддержать главного тренера Юргена Клоппа на трансферном рынке в январе, причем для этого будут выделены значительные средства.



Вопрос лишь в том, удастся ли Клоппу и скаутскому департаменту найти правильного игрока и будет ли этот игрок доступен для трансфера в зимнее окно.



Приоритетной целью для Клоппа на январь считается полузащитник дортмундской "Боруссии" Джуд Беллингем, однако заполучить 19-летнего англичанина хотят и другие элитные клубы, включая "Манчестер Сити".