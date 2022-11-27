Морган: "Роналду знал, что ему придется уйти из МЮ после интервью"

Тележурналист Пирс Морган заявил, что нападающий Криштиану Роналду предвидел свое расставание с "Манчестер Юнайтед", когда давал ему интервью.

Именно после скандального интервью Роналду Моргану "Юнайтед" решил расторгнуть контракт с Криштиану. По словам Пирса, 37-летний португалец полностью отдавал себе отчет.



"Если быть предельно честным, то я думаю, он знал это. Слушайте, он очень умный парень. Криштиану знает, что делает".



"Наши с ним отношения начались несколько лет назад, и когда он позвонил мне, то сказал: "Я хочу дать интервью, я хочу кое-что сказать". Я ответил: "Если ты скажешь все, что, как я думаю, хочешь сказать, тогда, наверное, тебе придется покинуть клуб".



"Он продолжил: "Я знаю". Поэтому он знал, во что ввязывается. Он не знал этого наверняка и не хотел говорить во время интервью, что точно уходит из "Юнайтед".



"Но это парень, который находился в конце своего цикла и ощущал неуважение тренера Тен Хага и владельцев, с которыми он никогда не встречался. А руководство клуба не поверило ему, когда его дочь заболела".



"Сложите все это вместе, и вы увидите парня, которого не уважают и которого я считаю лучшим футболистом всех времен. Он сказал достаточно", — цитирует Моргана Daily Mirror.

