Морган: "Роналду знал, что ему придется уйти из МЮ после интервью"
Тележурналист Пирс Морган заявил, что нападающий Криштиану Роналду предвидел свое расставание с "Манчестер Юнайтед", когда давал ему интервью.
Именно после скандального интервью Роналду Моргану "Юнайтед" решил расторгнуть контракт с Криштиану. По словам Пирса, 37-летний португалец полностью отдавал себе отчет.
"Если быть предельно честным, то я думаю, он знал это. Слушайте, он очень умный парень. Криштиану знает, что делает".
"Наши с ним отношения начались несколько лет назад, и когда он позвонил мне, то сказал: "Я хочу дать интервью, я хочу кое-что сказать". Я ответил: "Если ты скажешь все, что, как я думаю, хочешь сказать, тогда, наверное, тебе придется покинуть клуб".
"Он продолжил: "Я знаю". Поэтому он знал, во что ввязывается. Он не знал этого наверняка и не хотел говорить во время интервью, что точно уходит из "Юнайтед".
"Но это парень, который находился в конце своего цикла и ощущал неуважение тренера Тен Хага и владельцев, с которыми он никогда не встречался. А руководство клуба не поверило ему, когда его дочь заболела".
"Сложите все это вместе, и вы увидите парня, которого не уважают и которого я считаю лучшим футболистом всех времен. Он сказал достаточно", — цитирует Моргана Daily Mirror.
27.11.2022 18:00
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