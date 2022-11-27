МЮ, "Арсенал" и "Ньюкасл" хотят Пулишича
"Манчестер Юнайтед", "Арсенал" и "Ньюкасл" хотят заполучить вингера "Челси" Кристиана Пулишича в январе.
Пулишич был недоволен своей ограниченной ролью в "Челси" еще в прошлом сезоне, но в этой кампании ситуация только усугубилась — Кристиан выходил в старте лишь на три из 14 матчей в Премьер-Лиге, забив один гол.
В данный момент у Пулишича остается всего один полный год по контракту, и Daily Mail утверждает, что "синие" не хотят, чтобы Кристиан приближался к заключительным 12 месяцам, предпочитая продать 24-летнего игрока сборной США в январе.
Пулишича сватают в различные европейские клубы, включая "Ювентус", но если Кристиан хочет получить второй шанс в Премьер-Лиге, то такие варианты у него есть.
Сообщается, что заполучить Пулишича хотят "Юнайтед" и "Ньюкасл", которые делали запросы насчет него еще в августе, а также лидирующий в Премьер-Лиге "Арсенал".
27.11.2022 17:00
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Категорически я против, чтобы из стана Пенсят переходили к конкурентам, но в отношении Пулишича можно сделать исключение. Его золотые годы идут, а постоянного уровня игры нет, то на скамье сидит, то травмы.
Успехов Перестрелке, если перейдет в Мюху или к потенциальному шампиньону Арсеналу. Но прекратятся ли его травмы там? Вопрос
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нах не нужен эта стекляшка, гпенсы пусть оставят себе
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