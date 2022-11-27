МЮ, "Арсенал" и "Ньюкасл" хотят Пулишича

Кристиан Пулишич "Манчестер Юнайтед", "Арсенал" и "Ньюкасл" хотят заполучить вингера "Челси" Кристиана Пулишича в январе.

Пулишич был недоволен своей ограниченной ролью в "Челси" еще в прошлом сезоне, но в этой кампании ситуация только усугубилась — Кристиан выходил в старте лишь на три из 14 матчей в Премьер-Лиге, забив один гол.

В данный момент у Пулишича остается всего один полный год по контракту, и Daily Mail утверждает, что "синие" не хотят, чтобы Кристиан приближался к заключительным 12 месяцам, предпочитая продать 24-летнего игрока сборной США в январе.

Пулишича сватают в различные европейские клубы, включая "Ювентус", но если Кристиан хочет получить второй шанс в Премьер-Лиге, то такие варианты у него есть.

Сообщается, что заполучить Пулишича хотят "Юнайтед" и "Ньюкасл", которые делали запросы насчет него еще в августе, а также лидирующий в Премьер-Лиге "Арсенал".


Метки Арсенал, Манчестер Юнайтед, Ньюкасл, Пулишич, Челси

Автор mihajlo   

Дата 27.11.2022 17:00

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  1. staryi-eblan 27.11.2022 17:22 # staryi-eblan
    Категорически я против, чтобы из стана Пенсят переходили к конкурентам, но в отношении Пулишича можно сделать исключение. Его золотые годы идут, а постоянного уровня игры нет, то на скамье сидит, то травмы.

    Успехов Перестрелке, если перейдет в Мюху или к потенциальному шампиньону Арсеналу. Но прекратятся ли его травмы там? Вопрос

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  2. gunars 27.11.2022 17:21 # gunars
    нах не нужен эта стекляшка, гпенсы пусть оставят себе

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