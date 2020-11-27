Невилл жалеет, что не критиковал Глэйзеров раньше

Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл жалеет, что не критиковал владельцев клуба Глэйзеров раньше.

В последние годы Невилл был одним из наиболее ярых публичных критиков Глэйзеров. Гари много высказывался по поводу бардака в руководстве, отсутствия у клуба стратегии и неудовлетворительного состояния "Олд Траффорд" с базой в Каррингтоне.



Невилла стали упрекать, почему он молчал об этом, когда играл за "Юнайтед", и Гари соглашается, что ему, возможно, не следовало держать язык за зубами.



"Я не хочу искать оправданий. Наверное, так получилось, потому что мы были успешны и потому что нас тренировал сэр Алекс Фергюсон, который был погружен в футбольные дела".



"Никто из игроков или членов персонала никогда не высказывался против владельцев. Когда сменились владельцы, мы выигрывали трофеи, мы выиграли Лигу Чемпионов, мы выигрывали титулы Премьер-Лиги".



"Если честно, клуб продолжал быть успешным. В то время меня посещала мысль, что наши владельцы могли быть и хуже".



"Они (Глэйзеры) были довольно пассивны. За все свое время в клубе в качестве игрока я никогда не видел вмешательства с их стороны".



"А когда сэр Алекс Фергюсон ушел, ты начал понимать, что они были успешны только благодаря сэру Алексу Фергюсону".



"Они не смогли построить успешный спортивный проект без него. Они забирали деньги через дивиденды, они не развивали стадион, они позволили тренировочной базе обветшать".



"Они стали второсортным клубом в плане инфраструктуры. Так происходит, когда не добиваешься успеха на поле. Если все это сложить, наступает момент, когда ты понимаешь, что с тебя хватит".



"Я начал высказываться два или три года назад. Многие фанаты скажут, что я должен был делать это раньше, и я не могу не согласиться с ними. Я могу жалеть об этом всю свою жизнь, но реальность такова, что в последние два-три года я довольно много говорил об этом".



"Мне не нравится, что я вижу. Признаки этого были еще 15 лет назад, и большинство фанатов правы. Но давайте не будем выпрыгивать из раскаленной сковородки в огонь", — сообщил Невилл Sky Sports.