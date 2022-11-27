МЮ достиг "принципиальной договоренности" с Гакпо

"Манчестер Юнайтед" достиг "принципиальной договоренности" с вингером ПСВ Коди Гакпо.

"Юнайтед" хотел купить Гакпо еще минувшим летом. "Красные дьяволы" предложили 25 миллионов фунтов за Коди, но после отказа решили не предпринимать новых попыток.



Внезапный уход Криштиану Роналду, чей контракт был разорван из-за скандального интервью, заставил "Юнайтед" вернуться к варианту с приглашением 23-летнего Гакпо.



По информации Football Insider, "дьяволы" уже практически договорились с лагерем Гакпо, который сам сейчас выступает за сборную Голландии на Чемпионате Мира, уже дважды отличившись на турнире в Катаре.



Коди готов сделать шаг вперед в своей карьере, однако "Юнайтед" все еще предстоит достичь компромисса с ПСВ, который надеется получить свыше 50 млн. евро (43 млн. фунтов) за свою звезду.