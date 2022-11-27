О'Нил возглавил "Борнмут" на постоянной основе

Гари О Нил Гари О'Нил был утвержден главным тренером "Борнмута" на постоянной основе.

Напомним, 39-летний О'Нил подхватил первую команду "Борнмута" в конце августа после увольнения Скотта Паркера.

При Гари "вишенки" одержали четыре победы, четыре раза сыграли вничью и потерпели четыре поражения, на связанный с ЧМ-2022 перерыв уйдя на 14-м месте в Премьер-Лиге.

И хотя это пока не объявлено официально, Sky Sports может подтвердить, что О'Нил согласовал постоянный контракт с "Борнмутом" на 18 месяцев.

Отметим, ранее в ноябре "Борнмут" вел переговоры с бывшим наставником "Лидса" Марсело Бьелсой. Однако сторонам не удалось достичь компромисса, и тогда "вишенки" решили, что О'Нил заслуживает полноценный шанс.


Метки Борнмут, О'Нил, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 27.11.2022 14:00

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