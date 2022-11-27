Эдвардс близок к назначению в "Юнайтед"

Майкл Эдвардс Бывший спортивный директор "Ливерпуля" Майкл Эдвардс близок к назначению в "Манчестер Юнайтед".

Эдвардс покинул "Ливерпуль" минувшим летом, проведя в мерсисайдском клубе 11 лет. За это время Майкл заслужил репутацию трансферного гуру, став архитектором успехов команды Юргена Клоппа.

В предыдущие месяцы Эдвардса сватали в различные клубы, особенно настойчиво — в "Челси" и "Реал". Однако Football Insider стало известно, что Майкл выбрал другой вариант.

После множества дорогостоящих ошибок на трансферном рынке в предыдущие годы "Юнайтед" обратился к Эдвардсу, и стороны уже практически договорились об условиях сотрудничества.

Ожидается, что Эдвардс приступит к работе в Манчестере следующим летом. Майкла не смущает неопределенность, связанная с продажей клуба.


Метки Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, Эдвардс

Автор mihajlo   

Дата 27.11.2022 13:00

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  1. gerrard08 27.11.2022 14:44 # gerrard08
    Надеюсь утка. Да и смысл назначать нового спорт дира владельцу, который продает клуб? Вдруг новый собственник захочет другого человека на эту роль.

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  2. sausage 27.11.2022 14:41 # sausage
    Как-то не по-пацански. Фейк скорее всего.

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  3. chr1s8rown 27.11.2022 13:13 # chr1s8rown
    Атеист

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