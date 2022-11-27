Эдвардс близок к назначению в "Юнайтед"
Бывший спортивный директор "Ливерпуля" Майкл Эдвардс близок к назначению в "Манчестер Юнайтед".
Эдвардс покинул "Ливерпуль" минувшим летом, проведя в мерсисайдском клубе 11 лет. За это время Майкл заслужил репутацию трансферного гуру, став архитектором успехов команды Юргена Клоппа.
В предыдущие месяцы Эдвардса сватали в различные клубы, особенно настойчиво — в "Челси" и "Реал". Однако Football Insider стало известно, что Майкл выбрал другой вариант.
После множества дорогостоящих ошибок на трансферном рынке в предыдущие годы "Юнайтед" обратился к Эдвардсу, и стороны уже практически договорились об условиях сотрудничества.
Ожидается, что Эдвардс приступит к работе в Манчестере следующим летом. Майкла не смущает неопределенность, связанная с продажей клуба.
27.11.2022 13:00
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Последние комментарии:
Надеюсь утка. Да и смысл назначать нового спорт дира владельцу, который продает клуб? Вдруг новый собственник захочет другого человека на эту роль.
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Как-то не по-пацански. Фейк скорее всего.
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Атеист
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