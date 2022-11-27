Эдвардс близок к назначению в "Юнайтед"

Бывший спортивный директор "Ливерпуля" Майкл Эдвардс близок к назначению в "Манчестер Юнайтед".

Эдвардс покинул "Ливерпуль" минувшим летом, проведя в мерсисайдском клубе 11 лет. За это время Майкл заслужил репутацию трансферного гуру, став архитектором успехов команды Юргена Клоппа.



В предыдущие месяцы Эдвардса сватали в различные клубы, особенно настойчиво — в "Челси" и "Реал". Однако Football Insider стало известно, что Майкл выбрал другой вариант.



После множества дорогостоящих ошибок на трансферном рынке в предыдущие годы "Юнайтед" обратился к Эдвардсу, и стороны уже практически договорились об условиях сотрудничества.



Ожидается, что Эдвардс приступит к работе в Манчестере следующим летом. Майкла не смущает неопределенность, связанная с продажей клуба.