"Тоттенхэм" обдумывает покупку Маккенни в январе
"Тоттенхэм" "всерьез обдумывает" приобретение полузащитника "Ювентуса" Уэстона Маккенни в зимнее трансферное окно.
В данный момент Маккенни выступает за сборную США на Чемпионате Мира в Катаре, и Уэстон привлек огромное внимание своей игрой, особенно в матче против Англии (0:0).
На радар к "Тоттенхэму" Маккенни попал задолго до ЧМ-2022 — Уэстона связывали с переходом к "шпорам", еще когда он выступал за "Шальке-04", в 2021 году сменив немецкий клуб на "Ювентус".
Как сообщает CBS Sports, в январе "Тоттенхэм" будет готов предпринять попытку заполучить 24-летнего американца, который не имеет твердого места в стартовом составе "Ювентуса".
27.11.2022 12:00
Просмотров: 239
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: