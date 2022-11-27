"Тоттенхэм" обдумывает покупку Маккенни в январе

"Тоттенхэм" "всерьез обдумывает" приобретение полузащитника "Ювентуса" Уэстона Маккенни в зимнее трансферное окно.

В данный момент Маккенни выступает за сборную США на Чемпионате Мира в Катаре, и Уэстон привлек огромное внимание своей игрой, особенно в матче против Англии (0:0).



На радар к "Тоттенхэму" Маккенни попал задолго до ЧМ-2022 — Уэстона связывали с переходом к "шпорам", еще когда он выступал за "Шальке-04", в 2021 году сменив немецкий клуб на "Ювентус".



Как сообщает CBS Sports, в январе "Тоттенхэм" будет готов предпринять попытку заполучить 24-летнего американца, который не имеет твердого места в стартовом составе "Ювентуса".