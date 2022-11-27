"Челси" задумывается о покупке Тоуни
"Челси" задумывается о приобретении нападающего "Брентфорда" Айвена Тоуни.
В 14 матчах этого сезона Премьер-Лиги "Челси" забил 17 голов. По этому показателю "синие" находятся во второй половине команд дивизиона.
При этом Пьер-Эмерик Обамеянг отличился лишь раз за "Челси" в Премьер-Лиге. В Кае Хаверце и Армандо Бройе бомбардирский талант тоже не проснулся.
Эта ситуация подталкивает "синих" к приглашению нападающего, однако куда вероятнее, что лондонский клуб попытается обзавестись нужным игроком уже следующим летом, а не в январе.
По информации GiveMeSport, на радаре у "Челси" находится 26-летний Тоуни, который, к удивлению многих, не попал в заявку сборной Англии на Чемпионат Мира в Катаре.
Тоуни замечательно проводит этот сезон, забив 11 голов и отдав три результативные передачи за "Брентфорд" во всех соревнованиях, а его опыт выступлений в Премьер-Лиге повышает привлекательность Айвена в глазах "Челси".
27.11.2022 11:00
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