Тилеманс и Мудрик тяготеют к "Арсеналу"

Полузащитник "Лестера" Юри Тилеманс и вингер "Шахтера" Михаил Мудрик склоняются к переходу в "Арсенал" в январе.

"Арсенал" ушел на перерыв, связанный с Чемпионатом Мира в Катаре, лидируя с пятиочковым отрывом от ближайшего преследователя в Премьер-Лиге. Кроме того, "канониры" достигли плей-офф Лиги Европы.



Ожидается, что главный тренер "канониров" Микель Артета получит поддержку в зимнее трансферное окно, учитывая прекрасные турнирные перспективы своей команды во второй половине сезона.



И Тилеманс с Мудриком как раз являются целями "Арсенала" на январь. Оба игрока интересны различным европейским клубам, однако CBS Sports утверждает, что сердце того и другого тяготеет к "канонирам".



Другой вопрос в том, удастся ли "Арсеналу" согласовать стоимость Юри и Михаила. И если первый может быть доступен по сниженной цене ввиду истекающего в конце сезона контракта, то за второго "Шахтер" готов попросить аж 86 миллионов фунтов.