Микел раскритиковал Роналду за интервью
Бывший полузащитник "Челси" Джон Оби Микел раскритиковал бывшего нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду за скандальное интервью.
По мнению Микела, Роналду поступил эгоистично, когда дал интервью Пирсу Моргану, и Джон Оби даже опасается, что это может отпугнуть клубы от приглашения 37-летнего португальца в январе.
"Вообще-то, я никогда не был фанатом Роналду. Когда у игрока такое большое это, я не понимаю этого. Правда, не понимаю. Он никогда не был одним из моих любимых игроков, и поэтому я всегда предпочитал Месси".
"Раз он берет и дает такое интервью, то что помешает ему сделать то же самое в клубе, в который он перейдет в январе?"
"Слушайте, он Криштиану Роналду. Он один из величайших игроков, когда-либо игравших в футбол. Думаю, он перейдет в другой клуб в январе и продолжит свою футбольную карьеру".
"Но, на мой взгляд, это просто ужасный сценарий. Он сделал так много для клуба, и просто ужасно видеть, что это так заканчивается. Я бы сказал, что ему не следовало давать это интервью, и он выбрал для него неподходящее время".
"Это просто неправильно. Это не выглядит правильным для игрока, который добился столь многого в футболе", — сообщил Микел Dubai Eye.
27.11.2022 09:00
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