МЮ не имеет реальных шансов на Беллингема

"Манчестер Юнайтед" не имеет реальных шансов заполучить полузащитника дортмундской "Боруссии" Джуда Беллингема.

Ранее осенью ходили слухи, что "Юнайтед" рассматривает Беллингема в качестве своей цели номер один на следующее лето.



Однако Sky Sport Germany утверждает, что "красные дьяволы" находятся далеко позади конкурентов и едва ли имеют какие-либо шансы заполучить 19-летнего игрока сборной Англии.



В данный момент есть три главных претендента на Беллингема: "Ливерпуль", "Манчестер Сити" и "Реал".



Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп очень хочет заполучить Беллингема — но не любой ценой ввиду ограничений, связанных с финансовым фейр-плей.



Ожидается, что "Боруссия" сможет заработать на продаже Джуда до 150 миллионов евро (129 млн. фунтов).