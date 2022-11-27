МЮ не имеет реальных шансов на Беллингема

Джуд Беллингем "Манчестер Юнайтед" не имеет реальных шансов заполучить полузащитника дортмундской "Боруссии" Джуда Беллингема.

Ранее осенью ходили слухи, что "Юнайтед" рассматривает Беллингема в качестве своей цели номер один на следующее лето.

Однако Sky Sport Germany утверждает, что "красные дьяволы" находятся далеко позади конкурентов и едва ли имеют какие-либо шансы заполучить 19-летнего игрока сборной Англии.

В данный момент есть три главных претендента на Беллингема: "Ливерпуль", "Манчестер Сити" и "Реал".

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп очень хочет заполучить Беллингема — но не любой ценой ввиду ограничений, связанных с финансовым фейр-плей.

Ожидается, что "Боруссия" сможет заработать на продаже Джуда до 150 миллионов евро (129 млн. фунтов).


Метки Беллингем, Боруссия, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 27.11.2022 08:00

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