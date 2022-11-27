"Аль-Наср" предложил трехлетний контракт Роналду

"Аль-Наср" из Саудовской Аравии сделал роскошное предложение нападающему Криштиану Роналду, покинувшему "Манчестер Юнайтед".

В своем известном интервью Пирсу Моргану Роналду подтвердил, что отклонил предложение из Саудовской Аравии минувшим летом.



Однако на этом интерес с Ближнего Востока к Криштиану не иссяк, и саудиты первым постучали в дверь к 37-летнему португальцу, когда тот расторг свой контракт с "Юнайтед".



По информации CBS Sports, "Аль-Наср" готов заключить с Роналду трехлетний контракт стоимостью 225 миллионов долларов (186 млн. фунтов), и это более чем в два раза больше, нежели Криштиану получал в Манчестере.



Согласившись, Роналду смог бы продолжать играть в футбол на пятом десятке лет. "Аль-Наср" ожидает получить ответ от Криштиану после Чемпионата Мира в Катаре.