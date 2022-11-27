Два консорциума с Ближнего Востока обсуждают покупку "Ливерпуля"

Владельцы "Ливерпуля" вступили в переговоры с консорциумами из Саудовской Аравии и Катара о продаже своего клуба.

Как известно, владеющая "Ливерпулем" компания Fenway Sports Group публично подтвердила свою готовность продать мерсисайдский клуб.



С приобретением "Ливерпуля" связывают многие корпорации и многих богатейших людей со всего мира, однако зачастую это так и остается на уровне слухов.



Но не в данном случае. Daily Mail может подтвердить, что два ближневосточных консорциума не просто проявили интерес к покупке "Ливерпуля", но и уже установили контакт с директором FSG Майком Гордоном, ответственным за поиск новых хозяев для клуба с "Энфилда".



Про два этих консорциума известно лишь то, что они больше связаны не с правительством своих стран, а с частным бизнесом, но при этом имеют определенную поддержку королевских семей.



И саудиты, и катарцы ориентируются на 3 миллиарда фунтов как на цену за "Ливерпуль".