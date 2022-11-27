Мерсон: "У Уэльса нет никаких шансов против Англии"

Эксперт Sky Sports Пол Мерсон убежден, что у сборной Уэльса нет никаких шансов в матче против Англии в следующий вторник.

Не сумев победить США в пятницу (0:0), англичане упустили возможность досрочно выйти в плей-офф Чемпионата Мира, и теперь для них все решится в британском дерби.



Мерсон не верит, что уступившая иранцам сборная Уэльса (0:2) сможет преподнести сюрприз, потому что Англия обладает гораздо более классными игроками на всех позициях.



"У Уэльса нет никаких шансов против Англии. Если Англия не сможет победить Уэльс во вторник, то мы не заслуживаем выйти в следующую стадию".



"Никто из игроков Уэльса не прошел бы в стартовый состав сборной Англии, и мы обязаны побеждать в этом матче".



"Хорошая для Уэльса вещь в том, что им нечего терять. Им тоже нужно побеждать, чтобы иметь какие-либо шансы попасть в 1/8 финала".



"Мы убедились в этом вчера, когда Уэльс играл против Ирана. Когда игра вскрылась, Иран выглядел гораздо лучше. Футбол — забавная старая игра", — сообщил Мерсон Sky Sports.