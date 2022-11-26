Слово Клоппа в вопросах трансферов "Ливерпуля" станет весомее
После внезапного решения спортивного директора "Ливерпуля" Джулиана Уорда уйти из клуба главный тренер Юрген Клопп получит дополнительные полномочия в трансферных вопросах.
Напомним, ранее на текущей неделе стало известно, что Уорд, только минувшим летом сменивший Майкла Эдвардса на посту спортивного директора "Ливерпуля", попросился на выход.
Уорд покинет мерсисайдский клуб в конце этого сезона. И хотя "красным" от этого не легче, уход Джулиана связан с причинами личного характера.
Как сообщает ESPN, владельцы "Ливерпуля" не планируют назначать другого человека на место Уорда, потому что сейчас сосредоточены на продаже клуба — назначение спортивного директора будет головной болью новых хозяев.
Поэтому полномочия Уорда будут распределены между несколькими руководителями, включая Клоппа, чье слово касательно приходящих и уходящих игроков станет весомее.
Юрген может использовать эту дополнительную власть для приглашения полузащитника в январе, а также для формирования планов "Ливерпуля" на летнее трансферное окно.
26.11.2022 23:00
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тем хуже для лгбтпуля. этот даун не хотел продавать коутиньо и хотел оставить кариуса. если б в колбасе уважали мнение насекомого о трансферах, то даже картонку бы не выиграли
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