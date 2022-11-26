Кейн развеял опасения насчет своей лодыжки

Капитан сборной Англии Харри Кейн развеял опасения насчет проблем с лодыжкой.

29-летний Кейн ушиб свою лодыжку — или стопу — еще в стартовом для англичан матче на ЧМ-2022 против сборной Ирана в минувший понедельник и даже был вынужден пройти обследование в катарском госпитале.



Харри целиком сыграл матч против США в пятницу, но после финального свистка нападающий "Тоттенхэма" был замечен с перебинтованной и внешне опухшей лодыжкой.



К счастью, повода для переживаний нет. Кейн уверяет, что он готов сыграть против Уэльса в следующий вторник.



"Это моя стопа, и с ней все абсолютно в порядке. Я знаю, что люди много говорили о моей лодыжке, но это моя стопа".



"Там совершенно нет проблем. Было хорошо сыграть матч полностью, и теперь я готов ко вторнику", — сообщил Кейн talkSPORT.