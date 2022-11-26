Гакпо и Леау в шорт-листе МЮ на январь
Коди Гакпо из ПСВ и Рафаэл Леау из "Милана" входят в шорт-лист "Манчестер Юнайтед" по укреплению нападения в зимнее трансферное окно.
Покупка забивного нападающего и раньше была одной из приоритетных задач "Юнайтед" на ближайшее будущее, но изначально "красные дьяволы", потратив свыше 220 миллионов фунтов минувшим летом, были готовы повременить с приглашением нужного игрока до конца сезона.
Ситуация изменилась после того, как на текущей неделе "Юнайтед" был вынужден расторгнуть контракт с Криштиану Роналду. Главный тренер Эрик Тен Хаг попросил свой клуб купить ему бомбардира уже в январе.
С переходом в "Юнайтед" связывают многих нападающих, и ESPN делится двумя именами из шорт-листа "дьяволов": 23-летний Гакпо и 23-летний Леау.
Тен Хаг остается большим поклонником своего соотечественника Гакпо, о покупке которого он помышлял еще минувшим летом. Игрок сборной Голландии обошелся бы "дьяволам" в 43 миллиона фунтов посреди сезона.
Что касается Леау, то он преимущественно играет флангового нападающего. Рафаэл забил 14 голов в 42 матчах прошлого сезона и помог "Милану" завоевать титул Серии А, а также отличился за сборную Португалии в матче против Ганы на Чемпионате Мира в минувший четверг.
26.11.2022 21:00
Просмотров: 585
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Наркот пидор-телеграмщица!
(ответить)
Пиздато было бы, если бы МЮ реально Apple купил. Во первых, откушенное яблоко на форме МЮ смотрелось бы куда лучше чем на крышке телефона, а, во второых, Суперлигу уже было бы не остановить
(ответить)
Е6ал в рот русню, ебу в рот русню и буду ебать в рот свинорусов!
Я РУСОЁБ!!!
(ответить)
Надо брать гакпо , а летом мбаппе и хорошо будет
(ответить)
Рано или поздно произойдет то, чего все ожидают, рано или поздно мы победим! Сейчас существует мнение, что в скором времени специальную военную операцию переименуют в контртеррористическую операцию, кто-то говорит, что это будет даже отечественная война, но я считаю что и этого недостаточно, правильно это назвать СВЯЩЕННАЯ ВОЙНА, СВЯЩЕННАЯ ВОЙНА! БОЙСЯ! МЫ ИДЕМ! ГОЙДААААААААААА! ГОЙДАААААААААААААААААА!!!
(ответить)
маню ето и так гакпо, вонючее превонючее гакпо, особенно в последнее время, зачем им еще больше гокпа
(ответить)
Ну началось))) Шорт-листы... следит... обратился... хотят...
(ответить)
Гакпо в МЮ, Леау в Челси.
(ответить)
Удачи МЮ в Лиге Европы
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий