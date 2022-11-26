Гакпо и Леау в шорт-листе МЮ на январь

Коди Гакпо из ПСВ и Рафаэл Леау из "Милана" входят в шорт-лист "Манчестер Юнайтед" по укреплению нападения в зимнее трансферное окно.

Покупка забивного нападающего и раньше была одной из приоритетных задач "Юнайтед" на ближайшее будущее, но изначально "красные дьяволы", потратив свыше 220 миллионов фунтов минувшим летом, были готовы повременить с приглашением нужного игрока до конца сезона.



Ситуация изменилась после того, как на текущей неделе "Юнайтед" был вынужден расторгнуть контракт с Криштиану Роналду. Главный тренер Эрик Тен Хаг попросил свой клуб купить ему бомбардира уже в январе.



С переходом в "Юнайтед" связывают многих нападающих, и ESPN делится двумя именами из шорт-листа "дьяволов": 23-летний Гакпо и 23-летний Леау.



Тен Хаг остается большим поклонником своего соотечественника Гакпо, о покупке которого он помышлял еще минувшим летом. Игрок сборной Голландии обошелся бы "дьяволам" в 43 миллиона фунтов посреди сезона.



Что касается Леау, то он преимущественно играет флангового нападающего. Рафаэл забил 14 голов в 42 матчах прошлого сезона и помог "Милану" завоевать титул Серии А, а также отличился за сборную Португалии в матче против Ганы на Чемпионате Мира в минувший четверг.