Гакпо и Леау в шорт-листе МЮ на январь

Рафаэл Леау Коди Гакпо из ПСВ и Рафаэл Леау из "Милана" входят в шорт-лист "Манчестер Юнайтед" по укреплению нападения в зимнее трансферное окно.

Покупка забивного нападающего и раньше была одной из приоритетных задач "Юнайтед" на ближайшее будущее, но изначально "красные дьяволы", потратив свыше 220 миллионов фунтов минувшим летом, были готовы повременить с приглашением нужного игрока до конца сезона.

Ситуация изменилась после того, как на текущей неделе "Юнайтед" был вынужден расторгнуть контракт с Криштиану Роналду. Главный тренер Эрик Тен Хаг попросил свой клуб купить ему бомбардира уже в январе.

С переходом в "Юнайтед" связывают многих нападающих, и ESPN делится двумя именами из шорт-листа "дьяволов": 23-летний Гакпо и 23-летний Леау.

Тен Хаг остается большим поклонником своего соотечественника Гакпо, о покупке которого он помышлял еще минувшим летом. Игрок сборной Голландии обошелся бы "дьяволам" в 43 миллиона фунтов посреди сезона.

Что касается Леау, то он преимущественно играет флангового нападающего. Рафаэл забил 14 голов в 42 матчах прошлого сезона и помог "Милану" завоевать титул Серии А, а также отличился за сборную Португалии в матче против Ганы на Чемпионате Мира в минувший четверг.


Метки Гакпо, Леау, Манчестер Юнайтед, Милан, ПСВ

Автор mihajlo   

Дата 26.11.2022 21:00

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  1. iskander8sg 26.11.2022 21:49 # iskander8sg
    Наркот пидор-телеграмщица!

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  2. kellborn 26.11.2022 21:27 # kellborn
    Пиздато было бы, если бы МЮ реально Apple купил. Во первых, откушенное яблоко на форме МЮ смотрелось бы куда лучше чем на крышке телефона, а, во второых, Суперлигу уже было бы не остановить

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  3. mancityman 26.11.2022 21:26 # mancityman
    Е6ал в рот русню, ебу в рот русню и буду ебать в рот свинорусов!

    Я РУСОЁБ!!!

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  4. quavo 26.11.2022 21:13 # quavo
    Надо брать гакпо , а летом мбаппе и хорошо будет

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  5. moneycity 26.11.2022 21:08 # moneycity
    Рано или поздно произойдет то, чего все ожидают, рано или поздно мы победим! Сейчас существует мнение, что в скором времени специальную военную операцию переименуют в контртеррористическую операцию, кто-то говорит, что это будет даже отечественная война, но я считаю что и этого недостаточно, правильно это назвать СВЯЩЕННАЯ ВОЙНА, СВЯЩЕННАЯ ВОЙНА! БОЙСЯ! МЫ ИДЕМ! ГОЙДААААААААААА! ГОЙДАААААААААААААААААА!!!

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  6. true-manc 26.11.2022 21:06 # true-manc
    маню ето и так гакпо, вонючее превонючее гакпо, особенно в последнее время, зачем им еще больше гокпа

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  7. bushwacka 26.11.2022 21:05 # bushwacka
    Ну началось))) Шорт-листы... следит... обратился... хотят...

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  8. suddenly 26.11.2022 21:01 # suddenly
    Гакпо в МЮ, Леау в Челси.

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  9. gameboy 26.11.2022 21:00 # gameboy
    Удачи МЮ в Лиге Европы

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