"Юнайтед" и "Челси" хотят Фелиша

Жоау Фелиш "Манчестер Юнайтед" и "Челси" находятся среди клубов, наблюдающих за нападающим "Атлетико" Жоау Фелишем.

Как сообщает Marca, Фелиш настроен покинуть "Атлетико" в январе и уже попросил своего агента Жорже Мендеша подыскать ему другой клуб.

У Фелиша не ладится игра в этом сезоне — в рамках Ла Лиги Жоау отметился лишь пятью появлениями в стартовом составе и забил три гола. Кроме того, у 23-летнего португальца не все гладко в отношениях с главным тренером "Атлетико" Диего Симеоне.

"Атлетико" тоже заинтересован в уходе Фелиша — вылет из Лиги Чемпионов увеличил дыру в бюджете испанского гранда до 60 миллионов евро (52 млн. фунтов), и продажа Жоау может стать вынужденной мерой.

Среди претендентов на Фелиша называются "Юнайтед", который ищет замену Криштиану Роналду, и "Челси", чья ставка на Пьер-Эмерика Обамеянга себя не оправдала.

Однако в борьбе за Фелиша гранды Премьер-Лиги рискуют столкнуться с конкуренцией "Баварии" и ПСЖ.


Метки Атлетико, Манчестер Юнайтед, Фелиш, Челси

Автор mihajlo   

Дата 26.11.2022 20:00

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  1. gameboy 26.11.2022 20:05 # gameboy
    Беспонтовое тело этот Феликс, чем-то похож на Алесандро Пато

    (ответить)

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