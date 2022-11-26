"Юнайтед" и "Челси" хотят Фелиша
"Манчестер Юнайтед" и "Челси" находятся среди клубов, наблюдающих за нападающим "Атлетико" Жоау Фелишем.
Как сообщает Marca, Фелиш настроен покинуть "Атлетико" в январе и уже попросил своего агента Жорже Мендеша подыскать ему другой клуб.
У Фелиша не ладится игра в этом сезоне — в рамках Ла Лиги Жоау отметился лишь пятью появлениями в стартовом составе и забил три гола. Кроме того, у 23-летнего португальца не все гладко в отношениях с главным тренером "Атлетико" Диего Симеоне.
"Атлетико" тоже заинтересован в уходе Фелиша — вылет из Лиги Чемпионов увеличил дыру в бюджете испанского гранда до 60 миллионов евро (52 млн. фунтов), и продажа Жоау может стать вынужденной мерой.
Среди претендентов на Фелиша называются "Юнайтед", который ищет замену Криштиану Роналду, и "Челси", чья ставка на Пьер-Эмерика Обамеянга себя не оправдала.
Однако в борьбе за Фелиша гранды Премьер-Лиги рискуют столкнуться с конкуренцией "Баварии" и ПСЖ.
26.11.2022 20:00
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Беспонтовое тело этот Феликс, чем-то похож на Алесандро Пато
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