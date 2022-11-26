"Юнайтед" и "Челси" хотят Фелиша

"Манчестер Юнайтед" и "Челси" находятся среди клубов, наблюдающих за нападающим "Атлетико" Жоау Фелишем.

Как сообщает Marca, Фелиш настроен покинуть "Атлетико" в январе и уже попросил своего агента Жорже Мендеша подыскать ему другой клуб.



У Фелиша не ладится игра в этом сезоне — в рамках Ла Лиги Жоау отметился лишь пятью появлениями в стартовом составе и забил три гола. Кроме того, у 23-летнего португальца не все гладко в отношениях с главным тренером "Атлетико" Диего Симеоне.



"Атлетико" тоже заинтересован в уходе Фелиша — вылет из Лиги Чемпионов увеличил дыру в бюджете испанского гранда до 60 миллионов евро (52 млн. фунтов), и продажа Жоау может стать вынужденной мерой.



Среди претендентов на Фелиша называются "Юнайтед", который ищет замену Криштиану Роналду, и "Челси", чья ставка на Пьер-Эмерика Обамеянга себя не оправдала.



Однако в борьбе за Фелиша гранды Премьер-Лиги рискуют столкнуться с конкуренцией "Баварии" и ПСЖ.