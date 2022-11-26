Пирс: "Если бы не Магуайр, Англия бы проиграла"

Бывший игрок сборной Англии Стюарт Пирс восхитился игрой защитника "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайра против США на Чемпионате Мира.

Накануне англичане так и не смогли взломать оборону Соединенных Штатов, однако Пирс видит в безголевой ничьей и позитивные моменты — вроде игры Магуайра.



"Думаю, Магуайр был великолепен этим вечером. Думаю, если бы не он, мы бы проиграли".



"Поймите правильно: мы слегка расстроены игрой. Но если взглянуть на позитивные моменты, то Харри Магуайр был чрезвычайно хорош".



"Он трижды выносил мяч из своей штрафной, причем дважды — из под перекладины. Он был великолепен, он сыграл по-настоящему хорошо".



"Мы сохранили свои ворота на замке благодаря Харри Магуайру. Думаю, он был великолепен", — сообщил Пирс talkSPORT.