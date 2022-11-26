Пирс: "Если бы не Магуайр, Англия бы проиграла"
Бывший игрок сборной Англии Стюарт Пирс восхитился игрой защитника "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайра против США на Чемпионате Мира.
Накануне англичане так и не смогли взломать оборону Соединенных Штатов, однако Пирс видит в безголевой ничьей и позитивные моменты — вроде игры Магуайра.
"Думаю, Магуайр был великолепен этим вечером. Думаю, если бы не он, мы бы проиграли".
"Поймите правильно: мы слегка расстроены игрой. Но если взглянуть на позитивные моменты, то Харри Магуайр был чрезвычайно хорош".
"Он трижды выносил мяч из своей штрафной, причем дважды — из под перекладины. Он был великолепен, он сыграл по-настоящему хорошо".
"Мы сохранили свои ворота на замке благодаря Харри Магуайру. Думаю, он был великолепен", — сообщил Пирс talkSPORT.
26.11.2022 19:00
Просмотров: 324
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: