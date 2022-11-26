Юльманн хочет позаимствовать Холанда и клонировать Эриксена

Главный тренер сборной Дании Каспер Юльманн заявил, что хочет позаимствовать норвежского нападающего "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда и клонировать полузащитника "Манчестер Юнайтед" Кристиана Эриксена.

Датчане стартовали на ЧМ-2022 с безголевой ничьей против Туниса, и впереди у них матч против действующих чемпионов Французов. Перед этой игрой Юльманн пошутил, что его команде не помешало бы усиление из Манчестера.



"Эрлинг не поехал на Чемпионат Мира со сборной Норвегии, поэтому, возможно, мы могли бы позаимствовать его! Нет, нет, нет — я шучу, конечно".



"Он удивительный игрок. Было удивительно наблюдать его развитие и то, как он вырос в такого нападающего".



"Эрлинг заслуживает большой похвалы за свою работу, потому что я знаю, что его успехи держатся на упорной работе. Это удивительно, каким игроком он стал. Он игрок топ-уровня, которого я по-настоящему уважаю".



"Кристиан является сердцем нашей команды. Он понимает игру, он может отдать короткий и длинный пасы, он диктует темп игры и всегда доступен для передачи".



"Я бы хотел клонировать его. Я бы хотел, чтобы он начинал комбинации и был в чужой штрафной, потому что у него великолепный удар, а вдобавок он отличный парень за пределами поля, очень спокойный и общительный. Великолепный игрок и великолепный человек", — цитирует Юльманна Daily Mirror.