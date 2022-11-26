Мэддисон приступил к тренировкам со сборной Англии

Впервые после приезда в Катар полузащитник "Лестера" Джеймс Мэддисон провел тренировку со сборной Англии.

Напомним, 26-летний Мэддисон усугубил состояние своего колена в последнем матче "Лестера" перед паузой на Чемпионат Мира.



Джеймс не только пропустил матчи против сборных Ирана и США, но и даже не тренировался в общей группе — до сегодняшнего дня.



Как сообщает Sky Sports, на следующий день после безголевой ничьей против американцев Мэддисон приступил к полноценным занятиям, а значит имеет шансы сыграть против Уэльса в следующий вторник.