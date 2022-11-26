Мэддисон приступил к тренировкам со сборной Англии
Впервые после приезда в Катар полузащитник "Лестера" Джеймс Мэддисон провел тренировку со сборной Англии.
Напомним, 26-летний Мэддисон усугубил состояние своего колена в последнем матче "Лестера" перед паузой на Чемпионат Мира.
Джеймс не только пропустил матчи против сборных Ирана и США, но и даже не тренировался в общей группе — до сегодняшнего дня.
Как сообщает Sky Sports, на следующий день после безголевой ничьей против американцев Мэддисон приступил к полноценным занятиям, а значит имеет шансы сыграть против Уэльса в следующий вторник.
26.11.2022 17:00
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