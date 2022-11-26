Невилл: "Трент и Фоден играли бы в старте сборной Бразилии"

Эксперт Sky Sports Гари Невилл уверен, что защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд и полузащитник "Манчестер Сити" Фил Фоден играли бы в стартовом составе сборных Испании, Бразилии и Франции.

Несмотря на очевидные проблемы с созданием опасных моментов, главный тренер англичан Гарет Саутгейт не выпустил Трента и Фила даже на замену в матче ЧМ-2022 против США накануне (0:0).



Невилл недоумевает по этому поводу и считает, что Александер-Арнольд и Фоден помогли бы англичанам дожать соперника.



"Что касается умения вскрывать игру, то Александер-Арнольд один из лучших крайних защитников в плане доставки мяча. Когда на этот правый фланг вышел Маркус Рэшфорд, рядом с ним были Хендерсон и Триппьер, и он оказался своего рода блокирован от такого рода подач и комбинаций, как бы тебе хотелось".



"Я расстроен, что эти двое не вышли на замену. В других сборных — Испании, Бразилии и Франции — Александер-Арнольд и Фоден играли бы в стартовом составе".



"Я понимаю опасения насчет оборонительных действий Александер-Арнольда, но в этом матче на не хватало изобретательности и создания моментов. Александер-Арнольд должен был выйти на поле", — цитирует Невилла Sky Sports.