Триппьер: "Это хорошее очко"

Киран Триппьер Защитник сборной Англии Киран Триппьер назвал безголевую ничью с США "хорошим очком" для своей команды.

Англия показала довольно беззубый футбол в своем втором матче на групповом этапе Чемпионата Мира в Катаре, однако это не от того, что игроки недостаточно старались, уверяет Триппьер.

"Конечно, фанаты хотят видеть голы и выигрывать матчи. Но я лишь могу сказать, что самоотдача парней в порядке, и мы выкладываемся на 100 процентов в каждом матче".

"Конечно, мы понимаем их разочарование, потому что мы не выиграли матч, но мы выложились без остатка, и очко — это хороший результат. Когда мы пересекаем эту белую черту, то я и мои партнеры по команде всегда выкладываемся без остатка, можете быть уверены насчет этого".

"К сожалению, мы не добились победы, но это хорошее очко — и мы сохранили свои ворота на замке. Это хорошее очко для нас в группе, и мы просто движемся дальше. Теперь нам нужно сосредоточиться на следующем матче", — цитирует Триппьера The Independent.


Метки Ньюкасл, сборная Англии, сборная США, Триппьер, ЧМ-2022

Автор mihajlo   

Дата 26.11.2022 15:00

Количество просмотров Просмотров: 522

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Последние комментарии:




  1. suddenly 26.11.2022 16:07 # suddenly
    На фотке показывает каких размеров очко у mihajlo

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  2. killing-cannon 26.11.2022 15:30 # killing-cannon
    михажло как всегда держит марку

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  3. true-manc 26.11.2022 15:03 # true-manc
    > Защитник сборной Англии и воспитанник Манчестер Сити Киран Триппьер

    КОРОЛЬ!!!

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