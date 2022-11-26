Триппьер: "Это хорошее очко"

Защитник сборной Англии Киран Триппьер назвал безголевую ничью с США "хорошим очком" для своей команды.

Англия показала довольно беззубый футбол в своем втором матче на групповом этапе Чемпионата Мира в Катаре, однако это не от того, что игроки недостаточно старались, уверяет Триппьер.



"Конечно, фанаты хотят видеть голы и выигрывать матчи. Но я лишь могу сказать, что самоотдача парней в порядке, и мы выкладываемся на 100 процентов в каждом матче".



"Конечно, мы понимаем их разочарование, потому что мы не выиграли матч, но мы выложились без остатка, и очко — это хороший результат. Когда мы пересекаем эту белую черту, то я и мои партнеры по команде всегда выкладываемся без остатка, можете быть уверены насчет этого".



"К сожалению, мы не добились победы, но это хорошее очко — и мы сохранили свои ворота на замке. Это хорошее очко для нас в группе, и мы просто движемся дальше. Теперь нам нужно сосредоточиться на следующем матче", — цитирует Триппьера The Independent.