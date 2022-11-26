"Тоттенхэм" предложит новый контракт Кейну

"Тоттенхэм" готовится сделать роскошное предложение своему нападающему Харри Кейну о новом контракте.

Как известно, от действующего контракта Кейна остается только один полный год, и в прессе не утихают слухи, что следующим летом Харри может уйти — например, в "Манчестер Юнайтед" или "Баварию".



Однако Football Insider сообщает, что "Тоттенхэм" совершенно не заинтересован в продаже своего бомбардира и собирается начать переговоры о продлении сотрудничества после возвращения капитана сборной Англии с Чемпионата Мира в Катаре.



Хорошо осведомленный источник утверждает, что 29-летнего Кейна ждет существенное повышение его текущей зарплаты в 200,000 фунтов в неделю. Ориентиром для "шпор" являются партнеры Харри по сборной в лице Рахима Стерлинга и Джека Грилиша, которые каждые семь дней получают 300,000 от и 350,000 фунтов от "Челси" и "Манчестер Сити", соответственно.



Однако ключом к будущему Кейна являются не только деньги, но также спортивные амбиции "Тоттенхэма" и вопрос с продлением контракта главного тренера Антонио Конте.