"Тоттенхэм" предложит новый контракт Кейну

Харри Кейн "Тоттенхэм" готовится сделать роскошное предложение своему нападающему Харри Кейну о новом контракте.

Как известно, от действующего контракта Кейна остается только один полный год, и в прессе не утихают слухи, что следующим летом Харри может уйти — например, в "Манчестер Юнайтед" или "Баварию".

Однако Football Insider сообщает, что "Тоттенхэм" совершенно не заинтересован в продаже своего бомбардира и собирается начать переговоры о продлении сотрудничества после возвращения капитана сборной Англии с Чемпионата Мира в Катаре.

Хорошо осведомленный источник утверждает, что 29-летнего Кейна ждет существенное повышение его текущей зарплаты в 200,000 фунтов в неделю. Ориентиром для "шпор" являются партнеры Харри по сборной в лице Рахима Стерлинга и Джека Грилиша, которые каждые семь дней получают 300,000 от и 350,000 фунтов от "Челси" и "Манчестер Сити", соответственно.

Однако ключом к будущему Кейна являются не только деньги, но также спортивные амбиции "Тоттенхэма" и вопрос с продлением контракта главного тренера Антонио Конте.


Метки Кейн, контракты, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 26.11.2022 14:00

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  1. muzzle 26.11.2022 14:18 # muzzle
    Лох бля! Ща подпишет контракт, а потом опять будет плакать.

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