Каррагер: "Фоден должен играть за сборную Англии"

Экс-игрок "Ливерпуля" Джейми Каррагер раскритиковал решение главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта не выпускать полузащитника "Манчестер Сити" Фила Фодена против США.

После безголевой ничьей против Соединенных Штатов накануне Саутгейт подвергся критике за то, что не выпустил Фодена даже на замену. Каррагер разделяет это возмущение и надеется, что Фил сыграет против Уэльса.



"Я среди тех, кто надеется, что Гарет Саутгейт обратится к юниору "Манчестер Сити". Когда игре отчаянно не хватает креативности, а он остается в запасе, это сложно объяснить".



"Если бы до турнира вы сказали мне, что Фоден сыграет только 19 минут в двух первых матчах на Чемпионате Мира, я бы предположил, что он травмирован".



"Когда меня попросили назвать мой стартовый состав на первый матч против Ирана, Фоден был там. Чем больше я изучал состав, тем сложнее было оставить его вне старта. У него особенный талант".



"Поговорите с любым болельщиком, который смотрел Премьер-Лигу последние три года, и спросите его: "Кто самый одаренный от природы английский игрок сегодня?" 80 процентов назовут Фодена. Оставшиеся 20 процентов недостаточно внимательно следили за ним".



"Это странно, что Саутгейт, обратившись к заменам, предпочел его партнера по "Сити" Джека Грилиша. Выпустил бы Пеп Гвардиола Грилиша, а не Фодена, если бы команда находилась в поисках победного гола? Очень маловероятно", — сообщил Каррагер The Telegraph.