Шон Дайч вступил в переговоры с "Рейнджерс"

Бывший главный тренер "Бернли" Шон Дайч начал переговоры с "Рейнджерс".

Пользуясь этой паузой, связанной с Чемпионатом Мира в Катаре, "Рейнджерс" уволил своего рулевого Джованни Ван Бронхорста, при котором команда неважно начала сезон, отпустив "Селтик" уже на девять очков.



До недавних пор фаворитом на вакантный пост считался Майкл Бил из клуба Чемпионшипа КПР, однако Football Insider утверждает, что часть боссов "Рейнджерс" хочет пригласить более опытного специалиста.



Поэтому шотландский гранд решил рассмотреть вариант с 51-летним Дайчем, который находится без клуба после своего увольнения из "Бернли" в прошлом сезоне.



Сообщается, что сам Дайч заинтересован в работе с "Рейнджерс", поэтому Шон охотно согласился на переговоры.