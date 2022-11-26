Лебеф: "Роналду уже знает, куда отправится"

Экс-защитник "Челси" Франк Лебеф уверен, что бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду уже знает свое будущее.

Ранее на текущей неделе "Юнайтед" объявил о расторжении контракта с Роналду по "обоюдному согласию сторон", что позволит Криштиану самостоятельно выбрать себе новое пристанище.



Лебеф не верит, что Роналду уходит в никуда, и ожидает, что 37-летний португалец отвергнет экзотические варианты вроде Саудовской Аравии и МЛС.



"Как мне кажется, он хочет побеждать. Он победитель, и он хочет побеждать — даже за пределами футбольного поля".



"Поэтому я не думаю, что он отказался от денег и согласился на расторжение своего контракта с "Манчестер Юнайтед", не имея определенности насчет своего будущего. Думаю, он уже знает, куда отправится. Думаю, он похож на политика, он просто ждет правильного момента, чтобы сказать: "Окей, настало время для... "Челси"?! — сообщил Лебеф ESPN.