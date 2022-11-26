Саутгейт призывает сборную Англии игнорировать критику

Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт призвал свою команду игнорировать критику после неубедительной игры против США на Чемпионате Мира в Катаре.

Подопечные Саутгейта были освистаны своими болельщиками после безголевого матча против США накануне вечером. Тем не менее, Гарет чует близость плей-офф и предпочитает не замечать критику.



"Говорите, нас освистали? Я не уверен, что это было направлено в наш адрес. Я не знаю".



"Слушайте, я хочу, чтобы наши фанаты возвращались домой счастливыми и чтобы наши фанаты дома улыбались, и сегодня нам не удалось обеспечить это. Но люди реагируют так, как они реагируют, и я не могу позволить этому повлиять на команду или мои чувства к ней".



"Наша цель — выйти в следующую стадию, и для этого у нас есть три матча. Полагаю, большинству команд на турнире потребуются все три матча. И мы должны сохранять спокойствие в такие моменты. Мы уже были в подобной ситуации, и я знаю, каково это для игрока и для тренера".



"Уверен, теперь будет много шума. Это турнир, вокруг которого большая шумиха. Уверен, мы стали более стойкими к этому. Однако мы все еще можем выиграть свою группу, и это должно быть нашей целью", — цитирует Саутгейта Evening Standard.