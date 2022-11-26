"Вест Хэм" готов продать Цоуфала за 6 млн. фунтов

Владимир Цоуфал "Вест Хэм" готов продать защитника Владимира Цоуфала за 6 миллионов фунтов в зимнее трансферное окно.

Этот сезон Цоуфал начинал основным правым защитником "Вест Хэма", выходя в стартовом составе на семь из восьми первых матчей в Премьер-Лиге, но затем Владимир угодил в опалу к главному тренеру Дэвиду Мойесу.

Цоуфал стал номинально третьим выбором Мойеса на своей позиции, где теперь преимущественно играют летний новичок Тило Керер и воспитанник "молотобойцев" Бен Джонсон.

Как утверждает Football Insider, теперь Цоуфал может покинуть "Вест Хэм". 30-летний чех, которого сватают в "Байер", уже запланировал встречу со своим агентом в преддверии открытия трансферного окна.

"Вест Хэму" принадлежит опция продления на два года истекающего в конце этого сезона контракта Цоуфала, однако "молотобойцы" предпочли бы продать Владимира в январе.


Метки Вест Хэм, Цоуфал

Автор mihajlo   

Дата 26.11.2022 09:00

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  1. true-manc 26.11.2022 10:52 # true-manc
    чета скатился Вовчик

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  2. booturus 26.11.2022 09:50 # booturus
    Очень добротный игрок как по мне, я бы на месте Ньюкасла предложил за парочку цоуфал соучек 20 млн

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