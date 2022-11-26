Маунт отклонил предложение "Челси" о новом контракте с зарплатой в 200,000 фунтов в неделю

За неделю до поездки в Катар со сборной Англии полузащитник "Челси" Мейсон Маунт отклонил предложение своего клуба о новом контракте с зарплатой в 200,000 фунтов в неделю.

"Челси" вел переговоры с Маунтом о продлении сотрудничества на протяжении нескольких месяцев, однако стороны по-прежнему далеки от компромисса, и не стоит надеяться, что новая сделка будет сразу же согласована, когда стороны возобновят диалог после Рождества.



Как утверждает Daily Mail, Маунт пошел на "просчитанный риск", отклонив предложение "Челси" перед ЧМ-2022. Мейсон уверен, что сможет рассчитывать на более выгодные условия, если успешно выступит со сборной Англии в Катаре.



Представители Маунта надеются выбить для своего клиента зарплату, близкую к вингеру Рахиму Стерлингу, который получает от "синих" 300,000 фунтов в неделю.



Даже защитник Рис Джеймс, заключивший новый контракт с "Челси" в сентябре, зарабатывает 250,000 фунтов в неделю, поэтому последнее предложение "синих" никак не устраивает Мейсона.