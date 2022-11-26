Саутгейт объяснил, почему не выпустил Фодена против США

Фил Фоден Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт объяснил, почему так и не выпустил полузащитника "Манчестер Сити" Фила Фодена в матче против США.

22-летний Фоден забил семь голов и отдал три результативные передачи в этом сезоне Премьер-Лиги, однако Саутгейт не выпустил Фила даже на замену в матче, где англичане испытывали явные проблемы с созиданием.

После ничьей 0:0 Саутгейт сообщил, что предпочел двух других игроков Фодену, не захотев рисковать.

"Я не думаю, что это был матч для Фила, потому что здесь требовалось больше оборонительной работы против команды, у которой очень сильная полузащита".

"Обычно, он не играет в центре поля. В предыдущем матче мы выпустили его на позицию 10-го номера, хотя он не играет там за свой клуб".

"Однако он потрясающий игрок, мы обожаем его. Мы просто подумали, что нам пригодится скорость Маркуса (Рэшфорда) и способность Джека (Грилиша) держать мяч, собирая фолы и продвигаясь вверх по полю. Нам просто требовалось лучше контролировать игру", — сообщил Саутгейт talkSPORT.


Метки Манчестер Сити, Саутгейт, сборная Англии, сборная США, Фоден, ЧМ-2022

Автор mihajlo   

Дата 26.11.2022 07:00

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  1. noi39 26.11.2022 08:01 # noi39
    Надеюсь этот говномес уйдёт в закат после чемпионата. Поколению Биллингема нужен соответствующий коуч, а с этим они так ни чего и не возьмут.

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  2. shearer1 26.11.2022 07:18 # shearer1
    Это какой то Стив Брюс

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