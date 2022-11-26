Невилл раскритиковал решение Саутгейта не выпускать Фодена против США

Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл раскритиковал решение главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта не выпускать полузащитника "Манчестер Сити" Фила Фодена против США.

22-летний Фоден не только не попал в стартовый состав англичан на их второй матч на ЧМ-2022 в Катаре, но даже не вышел на замену.



Анализируя ничью 0:0, Невилл заострил внимание на Фодене и выразил мнение, что Фил заслуживает места в старте команды Саутгейта.



"Это очень обидно, что Фил Фоден не играет в стартовом составе сборной Англии. Он обладает огромным талантом и должен играть в этой команде".



"Я расстроен, что не увидел Фодена. На мой взгляд, у него огромный талант, я никогда не видел ничего подобного".



"Я знаю, что у нас есть Беллингем, у нас есть Грилиш, у нас есть другие, и в данный момент Гарет предпочитает Маунта, предпочитает Стерлинга, предпочитает Сака, но это очень интересно, что Фоден не попал в стартовый состав и не выше на замену", — цитирует Невилла Sky Sports.