Англия и США сыграли без голов
В своем втором матче на групповом этапе Чемпионата Мира в Катаре сборная Англии сыграла с США вничью — 0:0.
Главный тренер "трех львов" Гарет Саутгейт выпустил тех же 11 игроков, что и на победный матч против Ирана в минувший понедельник (6:2).
Первый опасный момент в матче возник на 10-й минуте, когда Харри Кейн пробивал в касание из пределов штрафной после паса назад от Букайо Сака, однако защитник заблокировал удар капитана англичан.
Подопечные Саутгейта выглядели довольно пассивно и не смогли продолжить создавать моменты. Более того, на 26-й минуте родоначальникам футбола просто повезло — Уэстон Маккенни не попал в створ, пробивая в касание из центра штрафной после прострела с правого фланга.
Следующий в матче момент тоже создали американцы. На 33-й минуте Кристиан Пулишич пробивал с левого края штрафной площади — перекладина!
Американцы выглядели активнее в атаке, совершив еще несколько подач и прострелов, тогда как англичане в остатке тайма отметились лишь ударом Мейсона Маунта низом с границы штрафной — голкипер "Арсенала" Мэтт Тернер справился.
Во втором тайме шла довольно вязкая игра без явных моментов. Англичанам никак не удавалось взвинтить темп и по-настоящему напрячь своего соперника, даже с помощью замен.
В итоге матч закончился без забитых голов. За все 90 минут не было момента, когда бы можно было сказать, что англичане переигрывают соперника.
Сборная Англии — сборная США — 0:0 (0:0)
Сборная Англии: Пикфорд, Триппьер, Стоунс, Магуайр, Беллингем (Хендерсон 69), Райс, Сака (Рэшфорд 78), Маунт, Стерлинг (Грилиш 68), Кейн.
Сборная США: Тернер, Дест (Мур 78), Циммерман, Рим, Робисон, Маккенни (Ааронсон 77), Адамс, Муса, Веа (Рейна 83), Райт (Сарджент 83), Пулишич.
25.11.2022 23:55
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Последние комментарии:
В каждом втором комменте вспоминають меня, и п*здят, что не забайтились на меня))
Ясно
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все записались в детский лагерь азовец?
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Вы все педики!
Биомусор!
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в рот вые6аные руские свиньи болеют за иран на чм)))))))
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huidlo
свет на пару часов вырубили ичо??
Источник: http://fapl.ru/posts/96978/?c=1#c767
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Ну не умеют Англы играть, хоть ты сдохни, не умеют и всё тут. Ну не шмогла я, не шмогла!
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на уровне терек-сраптак
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Тупые пиндососаксы. Наши зоркие глаза из Барнаула увидят жест доброй воли и договорняк даже из очка Иблиса. Осталось только сделать перегруппировку из группы, ведь Пулисик ещё даже не начинал...перестрелку.
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А по сути то же безыдейное глиномесиво, что и в Лиге наций.
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Пиндосы были ближе к победе. Саутгейт - тактический импотент.
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Без Маги они возможно и проиграли бы )
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Играли вдесятером, без Маунта. Почему заменили Беллингема и Стерлинга, когда можно было выпустить 11-го игрока на его место?
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жаль что омерика не дожала несчастных англов. с ираном будет сложнее.
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Англосексы сгоняли товарняк договорняк
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Игра была равна
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