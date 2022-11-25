Англия и США сыграли без голов

Букайо Сака и Кристиан Пулишич В своем втором матче на групповом этапе Чемпионата Мира в Катаре сборная Англии сыграла с США вничью — 0:0.

Главный тренер "трех львов" Гарет Саутгейт выпустил тех же 11 игроков, что и на победный матч против Ирана в минувший понедельник (6:2).

Первый опасный момент в матче возник на 10-й минуте, когда Харри Кейн пробивал в касание из пределов штрафной после паса назад от Букайо Сака, однако защитник заблокировал удар капитана англичан.

Подопечные Саутгейта выглядели довольно пассивно и не смогли продолжить создавать моменты. Более того, на 26-й минуте родоначальникам футбола просто повезло — Уэстон Маккенни не попал в створ, пробивая в касание из центра штрафной после прострела с правого фланга.

Следующий в матче момент тоже создали американцы. На 33-й минуте Кристиан Пулишич пробивал с левого края штрафной площади — перекладина!

Американцы выглядели активнее в атаке, совершив еще несколько подач и прострелов, тогда как англичане в остатке тайма отметились лишь ударом Мейсона Маунта низом с границы штрафной — голкипер "Арсенала" Мэтт Тернер справился.

Во втором тайме шла довольно вязкая игра без явных моментов. Англичанам никак не удавалось взвинтить темп и по-настоящему напрячь своего соперника, даже с помощью замен.

В итоге матч закончился без забитых голов. За все 90 минут не было момента, когда бы можно было сказать, что англичане переигрывают соперника.

Сборная Англии — сборная США — 0:0 (0:0)

Сборная Англии: Пикфорд, Триппьер, Стоунс, Магуайр, Беллингем (Хендерсон 69), Райс, Сака (Рэшфорд 78), Маунт, Стерлинг (Грилиш 68), Кейн.

Сборная США: Тернер, Дест (Мур 78), Циммерман, Рим, Робисон, Маккенни (Ааронсон 77), Адамс, Муса, Веа (Рейна 83), Райт (Сарджент 83), Пулишич.


Метки обзор матча, сборная Англии, сборная США, ЧМ-2022

Автор mihajlo   

Дата 25.11.2022 23:55

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Последние комментарии:




  1. iskander8sg 26.11.2022 01:04 # iskander8sg
    В каждом втором комменте вспоминають меня, и п*здят, что не забайтились на меня))
    Ясно

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  2. farot 26.11.2022 00:47 # farot
    все записались в детский лагерь азовец?

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  3. iskander8sg 26.11.2022 00:46 # iskander8sg
    Вы все педики!
    Биомусор!

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  4. scholes22 26.11.2022 00:45 # scholes22
    в рот вые6аные руские свиньи болеют за иран на чм)))))))

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  5. lancerlancer1 26.11.2022 00:36 # lancerlancer1
    huidlo

    свет на пару часов вырубили ичо??

    Источник: http://fapl.ru/posts/96978/?c=1#c767

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  6. muzzle 26.11.2022 00:30 # muzzle
    Ну не умеют Англы играть, хоть ты сдохни, не умеют и всё тут. Ну не шмогла я, не шмогла!

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  7. kukuruzzo 26.11.2022 00:15 # kukuruzzo
    на уровне терек-сраптак

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  8. hachidlo 26.11.2022 00:12 # hachidlo
    Тупые пиндососаксы. Наши зоркие глаза из Барнаула увидят жест доброй воли и договорняк даже из очка Иблиса. Осталось только сделать перегруппировку из группы, ведь Пулисик ещё даже не начинал...перестрелку.

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  9. sausage 26.11.2022 00:07 # sausage
    А по сути то же безыдейное глиномесиво, что и в Лиге наций.

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  10. brown-ale 26.11.2022 00:05 # brown-ale
    Пиндосы были ближе к победе. Саутгейт - тактический импотент.

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  11. liverpool-95 26.11.2022 00:04 # liverpool-95
    Без Маги они возможно и проиграли бы )

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  12. sausage 26.11.2022 00:01 # sausage
    Играли вдесятером, без Маунта. Почему заменили Беллингема и Стерлинга, когда можно было выпустить 11-го игрока на его место?

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  13. ruchinski 25.11.2022 23:59 # ruchinski
    жаль что омерика не дожала несчастных англов. с ираном будет сложнее.

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  14. zaeba1l 25.11.2022 23:57 # zaeba1l
    Англосексы сгоняли товарняк договорняк

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  15. suddenly 25.11.2022 23:57 # suddenly
    Игра была равна

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