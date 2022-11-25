Англия и США сыграли без голов

В своем втором матче на групповом этапе Чемпионата Мира в Катаре сборная Англии сыграла с США вничью — 0:0.

Главный тренер "трех львов" Гарет Саутгейт выпустил тех же 11 игроков, что и на победный матч против Ирана в минувший понедельник (6:2).



Первый опасный момент в матче возник на 10-й минуте, когда Харри Кейн пробивал в касание из пределов штрафной после паса назад от Букайо Сака, однако защитник заблокировал удар капитана англичан.



Подопечные Саутгейта выглядели довольно пассивно и не смогли продолжить создавать моменты. Более того, на 26-й минуте родоначальникам футбола просто повезло — Уэстон Маккенни не попал в створ, пробивая в касание из центра штрафной после прострела с правого фланга.



Следующий в матче момент тоже создали американцы. На 33-й минуте Кристиан Пулишич пробивал с левого края штрафной площади — перекладина!



Американцы выглядели активнее в атаке, совершив еще несколько подач и прострелов, тогда как англичане в остатке тайма отметились лишь ударом Мейсона Маунта низом с границы штрафной — голкипер "Арсенала" Мэтт Тернер справился.



Во втором тайме шла довольно вязкая игра без явных моментов. Англичанам никак не удавалось взвинтить темп и по-настоящему напрячь своего соперника, даже с помощью замен.



В итоге матч закончился без забитых голов. За все 90 минут не было момента, когда бы можно было сказать, что англичане переигрывают соперника.



Сборная Англии — сборная США — 0:0 (0:0)



Сборная Англии: Пикфорд, Триппьер, Стоунс, Магуайр, Беллингем (Хендерсон 69), Райс, Сака (Рэшфорд 78), Маунт, Стерлинг (Грилиш 68), Кейн.



Сборная США: Тернер, Дест (Мур 78), Циммерман, Рим, Робисон, Маккенни (Ааронсон 77), Адамс, Муса, Веа (Рейна 83), Райт (Сарджент 83), Пулишич.