"Юнайтед" и "Ливерпуль" хотят Гакпо

Вингер ПСВ Коди Гакпо обсудит свое будущее с ведущими клубами Европы, включая "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль", после Чемпионата Мира в Катаре.

Достоверно известно, что "Юнайтед" интересовался Гакпо еще минувшим летом, однако главный тренер "красных дьяволов" Эрик Тен Хаг предпочел потратиться на приглашение Антони из своего бывшего клуба "Аякса".



Ранее на текущей неделе "Юнайтед" объявил о расторжении контракта с Криштиану Роналду, и теперь "красные дьяволы" вновь задумываются о приглашении Коди.



Однако в этом сезоне Гакпо забил 15 голов и отдал 14 результативных передач за ПСВ, а также уже дважды отличился за сборную Голландии на ЧМ-2022, из-за чего количество претендентов на Коди резко возросло.



Теперь, как сообщает Voetbal International, заполучить Гакпо также хотят "Ливерпуль", "Реал" и "Бавария". Однако Коди сосредоточен на выступлении за сборную и своим будущим займется после окончания турнира.



Добавим, трансфер 23-летнего голландца оценивается минимум в 50 миллионов евро (43 млн. фунтов).