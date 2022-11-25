"Челси" обратился насчет Диогу Кошты
"Челси" установил контакт с голкипером "Порту" Диогу Коштой.
Лишь в прошлом месяце появилась информация, что "Манчестер Юнайтед" рассматривает Кошту на замену Давиду Де Хеа, чей истекающий в конце сезона контракт до сих пор не продлен.
Однако португальское издание Relevo утверждает, что теперь главным претендентом на Диогу стал "Челси", чей владелец Тодд Бели состоит в хороших отношениях с агентом 23-летнего португальца Жорже Мендешем.
Однако Кошта будет стоить недешево. Контракт первого номера сборной Португалии на ЧМ-2022 предусматривает отступные в 75 миллионов евро (64.5 млн. фунтов).
25.11.2022 22:00
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Долбоебы, он же только что в Вулверхэмптон перешел.
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У пенсов встает на лоховских гк?)
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Ну нах ... это прикол что ли! Зачем этот безнадёга Челси.
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