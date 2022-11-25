"Челси" обратился насчет Диогу Кошты

"Челси" установил контакт с голкипером "Порту" Диогу Коштой.

Лишь в прошлом месяце появилась информация, что "Манчестер Юнайтед" рассматривает Кошту на замену Давиду Де Хеа, чей истекающий в конце сезона контракт до сих пор не продлен.



Однако португальское издание Relevo утверждает, что теперь главным претендентом на Диогу стал "Челси", чей владелец Тодд Бели состоит в хороших отношениях с агентом 23-летнего португальца Жорже Мендешем.



Однако Кошта будет стоить недешево. Контракт первого номера сборной Португалии на ЧМ-2022 предусматривает отступные в 75 миллионов евро (64.5 млн. фунтов).