Каррагер: "Беллингем или Райс станет следующим капитаном сборной Англии"

Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер уверен, что следующим капитаном сборной Англии станет Джуд Беллингем или Деклан Райс.

Именно на 19-летнего Беллингема и 23-летнего Райса главный тренер англичан Гарет Саутгейт сделал ставку в центре поля в стартовом матче на ЧМ-2022 против Ирана, причем Джуд даже отметился голом.



Каррагер убежден, что Беллингем и Райс будут стержнем английской сборной многие годы, причем один из них унаследует капитанскую повязку от Харри Кейна.



"Когда дортмундская "Боруссия" делает своим капитаном 19-летнего парня из-за рубежа, это говорит об их отношении к нему".



"Мы знаем, что он (Беллингем) обладает особенным талантом, и он уже ощущается как один из главных игроков в сборной Англии. Такое случалось только с очень особенными игроками — вроде Майкла Оуэна и Уэйна Руни".



"Думаю, Беллингем и Деклан Райс будут основными полузащитниками сборной Англии на следующих двух-трех турнирах. В ближайшую пару лет они будут соперничать друг с другом за роль следующего капитана сборной Англии".



"Когда Кейн отдаст повязку и больше не будет вызываться в сборную Англии, капитаном станет либо Беллингем, либо Райс", — сообщил Каррагер Sky Sports.