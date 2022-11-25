Руни шокировал игроков "Ди Си Юнайтед" признанием о "маленьком пенисе"

Главный тренер "Ди Си Юнайтед" Уэйн Руни шокировал игроков команды признанием о размере своего полового органа.

Руни возглавил "Ди Си Юнайтед", который ему довелось представлять в качестве игрока, минувшим летом, однако назначение Уэйна не помогло команде МЛС улучшить свои результаты.



Однажды, после очередной плохой серии, Руни попытался мотивировать своих игроков с помощью личного примера. Уэйн заявил в раздевалке, что "маленький пенис" не стал помехой для его многочисленных любовных похождений, однако такая аналогия не была понята футболистами.



"Это было очень забавно. Он надеялся использовать личный пример, чтобы это выглядело, как будто он говорит от сердца".



"Однако большинство из его команды остались озадачены и не поняли, какое отношение его сексуальная жизнь и его мужское достоинство имеют к тому, что происходит на футбольном поле".



"Некоторые из молодых парней были в ужасе. Они не разделяют это британское чувство юмора", — цитирует осведомленный источник The Sun.