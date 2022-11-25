Зийеш не обещает, что останется в "Челси"
Вингер Хаким Зийеш не уверен, что останется в "Челси" на вторую половину этого сезона.
В этом сезоне Зийеш исполняет исключительно периферийную роль в "Челси", лишь однажды сыграв все 90 минут. Даже смена главного тренера на "Стэмфорд Бридж" не помогла Хакиму.
В предыдущие недели и месяцы 29-летнего Зийеша, который сейчас представляет сборную Марокко на ЧМ-2022 в Катаре, активно сватали в "Милан", "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед", и Хаким не исключает смену клуба в январе.
"Тяжело сказать. Мы не знаем, что случится зимой. Это футбол, так что мне сложно сказать", — сообщил Зийеш NOS.
25.11.2022 19:00
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