Сон надеется, что Кейн защитит "Золотую бутсу" в Катаре
Нападающий "Тоттенхэма" Сон Хен Мин надеется, что его одноклубник Харри Кейн станет первым в истории игроком, становившимся лучшим бомбардиром двух Чемпионатов Мира.
Именно Кейн взял "Золотую бутсу" на ЧМ-2018 в России, где сборная Англии добралась до полуфинальной стадии.
И хотя Харри не смог отличиться в стартовом для англичан матче на ЧМ-2022 против Ирана и вдобавок получил травму лодыжки, Сон всячески поддерживает своего товарища.
"Конечно, мы хорошие друзья, и я разговаривал с ним о том, что происходит, но я оставлю это при себе".
"Конечно, я надеюсь, он в порядке. Он должен быть на этом турнире. Он способен показать каждому, что является одним из лучших нападающих в мире. Я желаю ему всего наилучшего и надеюсь, он завоюет "Золотую бутсу", — цитирует Сона Daily Mail.
25.11.2022 18:00
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