Кейн поддержал геев и лесбиянок с помощью часов

Харри Кейн Несмотря на запрет радужной повязки, капитан сборной Англии Харри Кейн смог выразить свою поддержку ЛГБТ-меньшинствам с помощью наручных часов.

Напомним, перед стартом англичан на ЧМ-2022 в Катаре разразился скандал — Кейну было запрещено надеть радужную повязку "OneLive" на матч против Ирана в минувший понедельник.

Несмотря на это, как сообщает Daily Mirror, Харри явился на международный стадион "Халифа" в специальных "ролексах" стоимостью 535,000 фунтов.

По всей видимости, нападающий "Тоттенхэма" надел эти часы неслучайно, ведь они выполнены в радужной расцветке, которая является символикой геев и лесбиянок.


Метки Кейн, сборная Англии, Тоттенхэм, ЧМ-2022

Автор mihajlo   

Дата 25.11.2022 17:00

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  1. johnny1905 25.11.2022 18:02 # johnny1905
    Хохлы тоже так же хотят) Ща трением через задницу будите свет добывать)

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  2. liverbro 25.11.2022 17:25 # liverbro
    Как же это заебало уже

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  3. arsenallexus407 25.11.2022 17:14 # arsenallexus407
    Что вообще творится:(((

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