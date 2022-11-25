Кейн поддержал геев и лесбиянок с помощью часов
Несмотря на запрет радужной повязки, капитан сборной Англии Харри Кейн смог выразить свою поддержку ЛГБТ-меньшинствам с помощью наручных часов.
Напомним, перед стартом англичан на ЧМ-2022 в Катаре разразился скандал — Кейну было запрещено надеть радужную повязку "OneLive" на матч против Ирана в минувший понедельник.
Несмотря на это, как сообщает Daily Mirror, Харри явился на международный стадион "Халифа" в специальных "ролексах" стоимостью 535,000 фунтов.
По всей видимости, нападающий "Тоттенхэма" надел эти часы неслучайно, ведь они выполнены в радужной расцветке, которая является символикой геев и лесбиянок.
25.11.2022 17:00
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Хохлы тоже так же хотят) Ща трением через задницу будите свет добывать)
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Как же это заебало уже
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Что вообще творится:(((
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