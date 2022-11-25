Кейн поддержал геев и лесбиянок с помощью часов

Несмотря на запрет радужной повязки, капитан сборной Англии Харри Кейн смог выразить свою поддержку ЛГБТ-меньшинствам с помощью наручных часов.

Напомним, перед стартом англичан на ЧМ-2022 в Катаре разразился скандал — Кейну было запрещено надеть радужную повязку "OneLive" на матч против Ирана в минувший понедельник.



Несмотря на это, как сообщает Daily Mirror, Харри явился на международный стадион "Халифа" в специальных "ролексах" стоимостью 535,000 фунтов.



По всей видимости, нападающий "Тоттенхэма" надел эти часы неслучайно, ведь они выполнены в радужной расцветке, которая является символикой геев и лесбиянок.