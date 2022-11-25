Чалоба заключил новый контракт с "Челси"

Защитник "Челси" Трево Чалоба заключил со своим родным клубом новый долгосрочный контракт.

Чалоба является продуктом академии "Челси" и находится в системе лондонского клуба с девяти лет. Трево дебютировал за первую команду "синих" в августе 2021, всего сыграв 30 матчей в прошлом сезоне.



В этом сезоне Чалоба добавил еще 13 сыгранных матчей, чем заслужил новый контракт до июня 2028 с опцией продления на 12 месяцев.



"Я предельно рад заключить этот контракт. Каждый раз, когда я надеваю эту футболку, это честь для меня. Я хочу выкладываться без остатка и делать все ради этого клуба", — сообщил 23-летний англичанин.