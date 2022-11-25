"Ливерпуль" свернул переговоры с Кейта
"Ливерпуль" окончательно отказался от дальнейших переговоров с Наби Кейта о новом контракте и теперь готовится к расставанию с гвинейским полузащитником.
Кейта так толком и не заиграл в "Ливерпуле" после своего перехода из "РБ Лейпциг" за 52.75 млн. фунтов летом 2018. Наби принял участие лишь в 26% матчей "красных" в Премьер-Лиге за эти четыре с половиной года.
Этот сезон и вовсе складывается ужасно для Кейта, который последний раз выходил на футбольное поле еще в матче за Суперкубок Англии против "Манчестер Сити" 30 июля.
Контракт Кейта истекает в конце этого сезона, и изначально "Ливерпуль" не хотел терять Наби. Однако "красные" настаивали, чтобы 27-летний полузащитник пошел на понижение зарплаты.
Как сообщает Football Insider, сторонам не удалось достичь компромисса. В результате "Ливерпуль" свернул все переговоры о новой сделке и теперь ожидает, что Кейта покинет "Энфилд" в конце сезона свободным агентом.
25.11.2022 15:00
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Последние комментарии:
купили это недоразумение, когда на рынке были варианты лучше
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Лол, этот шерхан уже 5 сезон играет в колбасе? Я за все это время наверное ни одного матча с ним в составе не видел.
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если убрать кейта окса милнера и не считать молодняк, у ливерпуля 5 пз (фаб, тиаго, хендо, джонс и эллиот) из них трое уже старики
раис и беллингем маст хев
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