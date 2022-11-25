Зума перенес операцию на колене

Защитник "Вест Хэма" Курт Зума перенес операцию на травмированном колене.

Зума выходил в стартовом составе на 14 из 15 матчей "Вест Хэма" в этом сезоне Премьер-Лиги, и в последнем из них — против "Лестера" две недели назад — Курту потребовалась вынужденная замена.



Надежды "молотобойцев" на консервативное лечение не оправдались, и Зума был вынужден лечь под нож хирурга.



В своем официальном заявлении "Вест Хэм" не уточняет сроки восстановления Курта после операции. 28-летний француз будет проходит реабилитацию на базе клуба в Раш-Грин.