Зума перенес операцию на колене
Защитник "Вест Хэма" Курт Зума перенес операцию на травмированном колене.
Зума выходил в стартовом составе на 14 из 15 матчей "Вест Хэма" в этом сезоне Премьер-Лиги, и в последнем из них — против "Лестера" две недели назад — Курту потребовалась вынужденная замена.
Надежды "молотобойцев" на консервативное лечение не оправдались, и Зума был вынужден лечь под нож хирурга.
В своем официальном заявлении "Вест Хэм" не уточняет сроки восстановления Курта после операции. 28-летний француз будет проходит реабилитацию на базе клуба в Раш-Грин.
25.11.2022 14:00
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