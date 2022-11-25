Основатель Zara хочет купить "Юнайтед"

Еще одним претендентом на покупку "Манчестер Юнайтед" стал основатель компании Zara Амансио Ортега.

На текущей неделе семейство Глэйзеров подтвердило свое намерение продать "Юнайтед" после 17 лет управления клубом.



Возможность приобрести один из популярнейших футбольных клубов вызывала огромный интерес среди инвесторов со всего мира, и 86-летний Ортега не остался в стороне.



По информации Manchester Evening News, испанский бизнесмен, чье состояние оценивается Forbes в 52.5 млрд. фунтов, уже установил контакт с нынешними владельцами "Юнайтед".



Ортега, которому также принадлежит 59 процентов Inditex, давно занимается инвестициями в недвижимость, а также готов попробовать себя в спортивном мире.