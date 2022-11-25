"Борнмут" утвердит О'Нила своим главным тренером

"Борнмут" собирается утвердить Гари О'Нила своим главным тренером на постоянной основе.

Лишь на днях стало известно, что "Борнмут" не смог договориться с бывшим наставником "Лидса" Марсело Бьелсой.



По информации Football Insider, "вишенки" не будут искать другой вариант, а подпишут постоянный контракт на два с половиной года с О'Нилом.



Гари и так руководит первой командой "Борнмута" с конца августа, когда клуб с южного побережья Англии уволил Скотта Паркера.



Несмотря на то, что "Борнмут" потерпел четыре поражения подряд в Премьер-Лиге до своей победы 3:0 над "Эвертоном" перед перерывом на ЧМ-2022, руководство клуба готово сделать ставку на О'Нила в борьбе за выживание.