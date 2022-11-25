Каррагер: "Магуайр и Стоунс — лучшие центральные защитники сборной Англии"

Джон Стоунс и Харри Магуайр Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер считает Харри Магуайра и Джонса Стоунса лучшей парой центральных защитников у сборной Англии.

Именно на связку Магуайра и Стоунс главный тренер англичан Гарет Саутгейт сделал ставку в матче против Ирана на ЧМ-2022 в минувший понедельник.

Несмотря на то, что англичане пропустили два гола, Каррагер одобряет выбор Саутгейта.

"Думаю, это всегда было предначертано. Большинство людей скажет, что это два лучших центральных защитника в нашей стране, и поэтому Гарет Саутгейт всегда склонялся к ним".

"Это было тяжелые месяцы для Харри Магуайра, причем гораздо тяжелее в душевном плане, нежели в плане его игры на футбольном поле".

"Но за сборную Англии он играет выдающимся образом, и поэтому я чувствовал, что Саутгейт будет использовать всего. Он всегда был очень предан игрокам, которые хорошо выступали у него в предыдущие годы и на больших турнирах, поэтому Саутгейта можно понять".

"Англия расстроена двумя пропущенными голами от Ирана, который также пробил в каркас ворот. Но Стоунс и Магуайр — два лучших центральных защитника, что есть у Англии, а вдобавок Магуайр тоже пробил в перекладину, показав, что может быть полезен и при стандартах у чужих ворот. Впереди их ждут гораздо более серьезные соперники", — сообщил Каррагер Sky Sports.


Метки Каррагер, Магуайр, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, сборная Англии, Стоунс, ЧМ-2022

Автор mihajlo   

Дата 25.11.2022 11:00

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Последние комментарии:




  1. shadow-- 25.11.2022 11:59 # shadow--
    Кстати, Магуайр реально за сборную намного лучше играет, чем за помойку. С чем связано хз, может с уровнем нападающих противника, конечно

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  2. narcot 25.11.2022 11:56 # narcot
    жаль, что кехилл закончил. он даже на пенсии лучше этих двух дол6оёбов

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