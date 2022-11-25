Каррагер: "Магуайр и Стоунс — лучшие центральные защитники сборной Англии"

Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер считает Харри Магуайра и Джонса Стоунса лучшей парой центральных защитников у сборной Англии.

Именно на связку Магуайра и Стоунс главный тренер англичан Гарет Саутгейт сделал ставку в матче против Ирана на ЧМ-2022 в минувший понедельник.



Несмотря на то, что англичане пропустили два гола, Каррагер одобряет выбор Саутгейта.



"Думаю, это всегда было предначертано. Большинство людей скажет, что это два лучших центральных защитника в нашей стране, и поэтому Гарет Саутгейт всегда склонялся к ним".



"Это было тяжелые месяцы для Харри Магуайра, причем гораздо тяжелее в душевном плане, нежели в плане его игры на футбольном поле".



"Но за сборную Англии он играет выдающимся образом, и поэтому я чувствовал, что Саутгейт будет использовать всего. Он всегда был очень предан игрокам, которые хорошо выступали у него в предыдущие годы и на больших турнирах, поэтому Саутгейта можно понять".



"Англия расстроена двумя пропущенными голами от Ирана, который также пробил в каркас ворот. Но Стоунс и Магуайр — два лучших центральных защитника, что есть у Англии, а вдобавок Магуайр тоже пробил в перекладину, показав, что может быть полезен и при стандартах у чужих ворот. Впереди их ждут гораздо более серьезные соперники", — сообщил Каррагер Sky Sports.